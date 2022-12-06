دُفن منذ عقود.. شاهد ما كشفته عاصفة بالصدفة على شاطئ في فلوريدا

2022/12/06 | 18:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على وقع العواصف المتتالية التي ضربت مناطق في ولاية فلوريدا الأمريكية، وما تلاها من دمار طال كواسر الأمواج، واندثار للكثبان الرملية في المنطقة، تم الكشف عن شيء لم يسبق رؤيته من قبل على شواطىء مدينة دايتونا بيتش، حيث لاحظ سكان المنطقة والمارة الحطام الذي كشف عنه تآكل غير مسبوق هدد أيضًا المنازل والمباني.

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