2022/12/06 | 18:47 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دهوك: الشرطة تعتقل شخصين باعا منزلاً قيد الإنشاء ليس ملكهما هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/06 | 18:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

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