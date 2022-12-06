2022/12/06 | 18:47 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير التجارة يطلق حملة متابعة عمل وكلاء المواد الغذائية ويوجه بإعمار المراكز التموينية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/06 | 18:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير التجارة يطلق حملة متابعة عمل وكلاء المواد الغذائية ويوجه بإعمار المراكز التموينية) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير التجارة يطلق حملة متابعة عمل وكلاء المواد الغذائية ويوجه بإعمار المراكز التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).