2022/12/06 | 18:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية شؤون المخــدرات والمؤثرات العقلية ، اليوم الثلاثاء، القبض على متــهمين اثنين بتجارة المخدرات في واسط.وذكر المديرية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه” خـــلال ممارسة امنية تمكنت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهمان بتجارة المخدرات في واسط المركز الخبري الوطني.

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