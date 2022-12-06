نائب عن البصرة: تشكيل فريق حكومي لإنجاح خليجي 25

2022/12/06 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن النائب عن محافظة البصرة، هيثم الفهد، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل فريق حكومي لانجاح خليجي 25.وقال الفهد في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”تم تشكيل فريق مشترك مع وزارة الشباب والرياضة ومحافظة البصرة واتحاد الكرة مع الحكومة المحلية للمحافظة لانجاح هذه البطولة على اعتبار انها ستكون المفتاح الاول لاقامة البطولات”.واضاف “لذلك هنالك ضرورة ملحة لانجاحها ولان المحافظة ستستفاد منها من ناحية البنى التحتية”.وعد الفهد “تصويت مجلس الوزراء على تخصيص 33 مليون دولار كبنى تحتية ومرافق خدمية اخرى ستساند المدينة الرياضية في المحافظة”.

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