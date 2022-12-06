2022/12/06 | 18:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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القت مديرية شؤون المخدرات ، الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بحوزتهما مواد مخـدرة في واسط.

وقالت المديرية في بيان “ألقت مفارز مديرية شؤون المخــدرات والمـ ـؤثرات العقلية في واســـط خـــلال ممارسة القبض على متــهمين اثنين ضبط بحوزتهما مواد مخـدرة، وأدوات تستخدم للتــعاطي”.

واضافت “تم اتخـاذ الإجراءات القانونيـة بحقهما، ليتم إحالتهما إلى المحكمة المختصة لينالا جزاءهما العادل” .

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