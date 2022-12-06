ضربات جوية تستهدف الإرهابيين في جبال حمرين

2022/12/06 | 19:00 - المصدر: السومرية نيوز

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استهدف طيران القوة الجوية، اليوم الثلاثاء، أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

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