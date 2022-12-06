2022/12/06 | 19:00 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UTwDBFH2R8E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلال زيارته للداخلية.. السوداني يؤكد أن محاربة كبار الفاسدين لحكومته أولوية |اخبار السادسة 2022/12/6) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلال زيارته للداخلية.. السوداني يؤكد أن محاربة كبار الفاسدين لحكومته أولوية |اخبار السادسة 2022/12/6) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).