ثلاث ضربات جوية تقتل تسعة مسلحين بداعش في ديالى

2022/12/06 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بمقتل تسعة مسلحين من داعش، إثر ضربات جوية، في محافظة ديالى.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) إن "مديرية الاستخبارات نفذت ثلاثة ضربات جوية على معسكر عائشة ضمن سلسلة جبال حمرين بالتنسيق مع أبطال وتنفيذ القوة الجوية العراقية".

واشار إلى "العثور على تسع جثث لمسلحي داعش كحصيلة أولية".

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