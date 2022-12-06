الصدر يعمّق عزلة التيار مع حكومة السوداني.. ويمنع المشاركة في معرض الكتاب

2022/12/06 | 19:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

في تطبيق أعمق للعزلة التي يعيشها زعيم التيار الصدري، والتيار عمومًا من العملية السياسية بشكل عام، ومع الحكومة الحالية بشكل خاص، قرر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، عدم اشتراك إحدى مؤسسات التيار في نشاط معرض العراق الدولي للكتاب الذي يعقد برعاية الحكومة الحالية.

وأظهرت وثيقة صادرة من (هيئة تراث السيد محمد الصدر) واطلعت عليها (بغداد اليوم)، أن الصدر قد أوعز للهيئة عدم الاشتراك بمعرض العراق الدولي للكتاب، والذي ترعاه الحكومة الحالية.

وتقيم الشركة العامة للمعارض والخدمات التجارية، التابعة لوزارة التجارة معرض العراق الدولي للكتاب خلال الفترة بين 7 و17 كانون الاول الحالي، وبمشاركة 350 داراً للنشر من 20 دولة عربية.

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