مجتمع ريتشموند مفطر القلب بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر ست سنوات

2022/12/06 | 19:15 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشعر الأصدقاء والعائلة في حالة حداد بعد وفاة فتاة تبلغ من العمر ست سنوات أصيبت بالأنفلونزا الشهر الماضي.تم جمع أكثر من 70 ألف دولار أمريكي من خلال GoFundMe لدعم عائلة دانييل مي كابانا خلال هذا الوقت المفجع.وبحسب مؤسسة جمع التبرعات، توفيت دانييل يوم السبت.تقول GoFundMe: “من المستحيل فهم ما يمر به أصدقاؤنا […]

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