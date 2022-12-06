اجتماع مرتقب لاستكمال تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية في بسماية

2022/12/06 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

كشفت لجنة الاستثمار النيابية، الثلاثاء، عن اجتماع مرتقب مع هيئة الاستثمار وشركة "هانوا" المنفذة لمشروع بسماية لاستكمال تنفيذ 100 ألف وحدة سكنية.

وقال عضو اللجنة محمد الزيادي، إنه "سيكون اجتماع للجنة وهيئة الاستثمار وشركة هانوا المنفذة لمشروع بسماية بخصوص عودة الشركة للعمل في إكمال المشروع، والانتهاء من بناء 100 ألف وحدة سكنية".

وأضاف الزيادي في حديث لوكالة "الفرات نيوز" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، أن "استكمال الوحدات السكنية في بسماية تكون كفيلة في تخفيف أزمة السكن ومناسبة لأصحاب الدخل المحدود".

وأشار الزيادي، إلى وجود "توجه حقيقي لإكمال المشروع والوقوف على نقاط تلكؤه، وهناك خطط لإنشاء مجمعات مقاربة لبسماية للتخفيف من أزمة السكن".

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