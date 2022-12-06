السوداني يؤكد عزم الحكومة إشراك شركات عالمية لتنفيذ مشروع تحلية المياه بالبصرة

2022/12/06 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الثلاثاء، عزم الحكومة إشراك شركات عالمية لتنفيذ مشروع تحلية مياه البحر في البصرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، إن "السوداني، ترأس اجتماعاً خُصص لبحث مشروع تحلية ماء البحر في محافظة البصرة، وجرى خلاله بحث تسريع آليات التعاقد والتمويل، والخطوات التنفيذية بهذا الصدد".

وأكد رئيس مجلس الوزراء بحسب البيان، "عزم الحكومة إشراك شركات عالمية رصينة في تنفيذ المشروع، من أجل تقديم منجز يتسم بالكفاءة وينهي ملف تحلية المياه بشكل جذري".

واضاف البيان، أن "الاجتماع حضره وزير الإعمار والإسكان والبلديات، ورئيس هيئة المستشارين وعدد من المسؤولين في القطاعات المعنية، فضلاً عن ممثلي المكتب الاستشاري النمساوي والشركة المنفذة/ILF وسيشتمل المشروع أيضاً تشييد محطّة كهربائية جديدة، إضافة إلى توفير المياه لرفع طاقات المكامن النفطية".

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