مصرف الرافدين يعلن منح وجبة جديدة من السلف

2022/12/06 | 19:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، عن منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين.

وقال المصرف في بيان، إن "مصرف الرافدين منح وجبة جديدة من السلف للموظفين ومنتسبي الدفاع والداخلية والمتقاعدين بعد استكمال إنجاز معاملاتهم في وقت سابق من فروع المصرف".

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