مجلس الوزراء يوافق على تعديل قرارين سابقين بشأن معسكر الغزلاني

2022/12/06 | 19:45 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير العدل، خالد شواني، اليوم الثلاثاء، أن مجلس الوزراء وافق على تعديل قرارين سابقين بشأن معسكر الغزلاني.

وقال شواني في مؤتمر صحفي، تلقته (بغداد اليوم) أن "مجلس الوزراء وافق على تعديل قرارين سابقين بنقل ملكية 3 آلاف دونم من معسكر الغزلاني إلى وزارة الدفاع".

المؤتمر الصحفي لوزير العدل:

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