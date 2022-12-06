بعثة الاتحاد الأوروبي: العراق حقق الكثير من التقدم في القطاع الأمني

2022/12/06 | 19:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق، اليوم الثلاثاء، استراتيجية التعاون المشترك مع بغداد، فيما أكدت أن العراق حقق الكثير من التقدم في القطاع الأمني.

وقال قائد العمليات المدنية لبعثات الاتحاد الاوربي ستيفانو تومات، في مؤتمر صحفي عقد في بغداد، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسةلتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية في العراق إن” بعثة الاتحاد الأوروبي الاستشارية هي مثيل للتعاون بين العراق والاتحاد الأوروبي، الذي انطلق منذ خمس سنوات، وهي فرصة للتعلم من الماضي”.وأضاف، أن العاصمة بغداد هي مركز وجزء مهم للعالم، مبينا، أن” العراق حقق الكثير من التقدم في القطاع الأمني والاتحاد يرافق بغداد في التقدم في هذا القطاع”.وأشار الى أن” العمل في القطاع الأمني يحتاج إلى أوقات طويلة ولا يمكن حل القضايا والمشاكل خلال فترة قصيرة، موضحا، أن” الاتحاد يعمل على تكثيف الإجراءات وفق احتياجات العراقيين، والنظر الى الاستراتيجية الوطنية ودعم السنوات المقبلة”.وتابع أن” وجود بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق يسير وفق ما اتفق عليه مع حكومته”، مبينا، أن” البعثة متواجدة في المحافظات وقدمت خلال زيارتها الأخيرة إلى محافظة البصرة بعض المشورة بخصوص تحضيرات حفل خليجي 25″.وواصل، أن” البعثة تطمح أن يكون العراق مزدهرا من خلال التعاون المشترك”.

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