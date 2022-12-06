مسؤول غربي لـCNN: روسيا

2022/12/06 | 19:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤولون غربيون للمحرر الدبلوماسي الدولي في شبكة CNN، نك باتون-والش، إن روسيا "استنفدت" ما لديها من مسيرات هجومية إيرانية، لكنهم يتوقعوا إعادة إمدادها بها.

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