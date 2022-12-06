2022/12/06 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني عقد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السابعة لمجلس الوزراء.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان/ تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان”السوداني ترأس اليوم الجلسة الاعتيادية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المشاريع الاستراتيجية والزيارات الميدانية..



ابرز قرارات مجلس الوزارء المركز الخبري الوطني.

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