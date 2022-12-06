2022/12/06 | 19:53 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد وزير البيئة نزار ئاميدي، اليوم الثلاثاء، العمل على تقليل التلوث الناتج عن الانشطة النفطية والصناعية خلال فترة قياسية.وقال ئاميدي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إننا “سنعمل بقوة على تقليل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لمحاربة التلوث..



وزير البيئة يؤكد تطبيق إجراءاته بفترة قياسية المركز الخبري الوطني.

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