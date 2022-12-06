2022/12/06 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسباب عدة أدت إلى ارتفاع نسبة العنف الجنسي ضد الأطفال في لبنان، منها كما تقول باسمة رماني بلوط، (من قسم المناصرة والحماية القضائية في جمعية حماية)، "ازدياد نسبة التفكك الأسري من انفصال وطلاق وغيرهما

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