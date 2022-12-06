“إيرث نيوز” تنشر نص قرارات مجلس الوزراء لهذا اليوم

2022/12/06 | 20:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد شياع السوداني ناقش فيها عدد من المشاريع والقوانين المدرجة على جدول الأعمال إضافة إلى إتخاذ عدد من القرارات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان ورد لوكالة إيرث نيوز، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس اليوم الثلاثاء، […]

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