(١٢) مليار دينار انفقتها العتبة الحسينية على علاج (٥٦) الف مريض بالاورام مجانا

2022/12/06 | 20:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة الصحة والتعليم الطبي ان

للعتبة الحسينية المقدسة انفقت (١٢)

مليار دينار على علاج مرضى الاورام

السرطانية منذ افتتاح مؤسسة وارث

الدولية لعلاج الاورام في شهر آب من

العام الماضي.

وقالت الهيئة ف

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