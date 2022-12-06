2022/12/06 | 20:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TFOHxVJX2cU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط المدني زيد الراوي : اعتقال الزيدي لن يكون الاول ولا الاخير في ظل سياسية تكميم الافواه) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الناشط المدني زيد الراوي : اعتقال الزيدي لن يكون الاول ولا الاخير في ظل سياسية تكميم الافواه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).