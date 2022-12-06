2022/12/06 | 20:48 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن إيلون ماسك أن شركته نيورالينك تأمل في بدء اختبار عمليات زرع شريحة بحجم قطعة نقود في البشر في غضون 6 أشهر.تتكون شريحة الحوسبة الدماغية التي تنتجها شركة نيورالينك من جهاز صغير وشبكة سلكية من الأقطاب الكهربائية التي تهدف إلى قياس الإشارات الكهربائية في الدماغ والسماح للشخص بالتحكم في جزء من التكنولوجيا بعقله، وتستخدم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هل أنت مستعد لاختبار أول شريحة في دماغك؟ شبكة القيقب الدولية.

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