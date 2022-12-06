عراقيتان ضمن قائمة

2022/12/06 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

كشفت بي بي سي عن قائمتها التي تضم 100 امرأة من الأكثر تأثيرا وإلهاما حول العالم لعام 2022، فيما ضمت القائمة عراقيتين هما نيغار مارف ممرضة في اقليم كردستان العراق، وروزا صالح وهي من اقليم كردستان العراق، وتعمل كسياسية في اسكتلندا.

وذكرت البي بي سي، أن قائمة هذا العام تحتفي بالموسم العاشر لإطلاق المبادرة بالتركيز على الإنجازات التي حققتها النساء، ومن بين الشخصيات المئة، هناك تسع نساء من المنطقة العربية.

ومن بين النساء العربيات التسع، هما العراقيتان روزا صالح، والتي اصبحت في شهر أيار عام 2022، أول لاجئة يتم انتخابها لعضوية مجلس مدينة غلاسكو، وكانت روزا صالح فتاة صغيرة حين وصلت مع عائلتها إلى إسكتلندا، بعد أن أجبروا على الفرار من إقليم كردستان العراق.



والآن، هي عضوة في البرلمان عن الحزب الوطني الإسكتلندي لجناح بولوك الكبرى.

وأطلقت صالح حملة من أجل الدفاع عن حقوق اللاجئين منذ أن كانت في سن المراهقة، وقد اجتمعت هي وأصدقاؤها في المدرسة للاحتجاج على احتجاز إحدى صديقاتها.

ساهمت حملة "فتيات غلاسكو" التي اطلقتها روزا بلفت الأنظار في إسكتلندا إلى المعاملة التي يتلقاها طالبو اللجوء.

وشاركت صالح في تأسيس منظمة التضامن الإسكتلندي مع كردستان، وقامت بزيارة المناطق الكردية في تركيا بصفتها ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

ظهرت قصة روزا صالح في فيلمين وثائقيين، كما جسدت قصتها في مسرحية غنائية عرضت في أجزاء عديدة من بريطانيا بالإضافة إلى شاشة بي بي سي إسكتلندا وبي بي سي 3.

اما العراقية الأخرى، فهي نيغار مارف، والتي تعمل رئيسة للممرضات في وحدة معالجة الحروق الرئيسية في إقليم كردستان العراق، ويشمل عملها علاج النساء اللواتي أقدمن على إضرام النار في أنفسهن بسبب المعاناة والتعرض إلى الاضطهاد.

وخلال مسيرتها المهنية الطويلة من العمل في المستشفيات والتي تمتد لنحو 25 عاما، عملت نيغار مارف أيضا في أقسام الحروق الخاصة بالأطفال وفي العناية المركزة.

ويعالج أيضا في الجناح الذي تشرف عليه حاليا مرضى يعانون من آثار دائمة بسبب إصاباتهم بحروق.



وكثير من النساء اللواتي عالجتهن عانين من الأذى النفسي والجسدي قبل إشعال النار في أنفسهن، وبعضهن لا تتجاوز أعمارهن 16 عاماً.

وتضم القائمة ايضا 7 نساء عربيات وهن كل من لينا أبو عاقلة، ناشطة في مجال حقوق الإنسان - الأراضي الفلسطينية، وجهاد حمدي طبيبة أسنان وناشطة في مجال حقوق الإنسان في مصر، وأنس جابر لاعبة تنس من تونس، وريما الجفالي وهي سائقة سباقات من المملكة العربية السعودية، وديما الأكتع وهي عداءة من سوريا، ومعين العبيدي وهي محامية من اليمن، فضلا عن إسراء وردة وهي راقصة من الجزائر مقيمة في الولايات المتحدة الاميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عراقيتان ضمن قائمة "بي بي سي" لأكثر 100 إمرأة تأثيرًا حول العالم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عراقيتان ضمن قائمة "بي بي سي" لأكثر 100 إمرأة تأثيرًا حول العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).