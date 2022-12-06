الأمن الوطني يوافق على إبرام اتفاقية لهيئة الإعلام مع مصر

2022/12/06 | 20:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الاعلام والاتصالات، اليوم الثلاثاء، أن مجلس وكلاء الامن الوطني وافق على ابرام اتفاقية لهيئة الإعلام والاتصالات مع جمهورية مصر العربية".

وذكر إعلام الهيئة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، علي المؤيد شارك في اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني برئاسة السيد قاسم الأعرجي والذي تم خلاله الموافقة على توصيات الهيئة عن دور وسائل الاعلام في تغطية الأحداث المتعلقة بالجرائم في المجتمع، فضلا عن اصداره توصية حول الاتفاقية المقترحة للهيئة مع جمهورية مصر العربية".

وبحسب البيان "عرض المؤيد خلال الاجتماع توصيات الورقة البحثية التي تقدمت بها هيئة الاعلام في إطار الحد من الجرائم ومعالجتها عبر برامج المؤسسات الاعلامية المختلفة لدور هذه المؤسسات في التوعية المجتمعية وتسليط الضوء على جهود القوات الامنية الوطنية وفق معايير تنظيمية تراعي الأثر النفسي لدى المتلقي وتحترم خصوصية الاخرين".

ودعا إلى "أهمية تطوير المضامين الإعلامية الخاصة باستعراض الجريمة وتغطية أحداثها واعتماد الدقة بما يسهم في تحصين المجتمع وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأمنية والحد من الآثار السلبية للجرائم بأشكالها المختلفة".

وأكمل البيان أن "المجلس قرر الموافقة على التوصيات الواردة في دراسة الهيئة بعد اخضاعها لعدد من التعديلات المهمة، على أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل بموجبها وفقا للقوانين النافذة ومصالح البلاد الأمنية".

وتابع: أن "المجلس وافق في الاجتماع الذي حضره مسؤولو الدوائر القانونية والتنظيم الإعلامي في الهيئة على إبرام (مذكرة تفاهم بين هيئة الإعلام والاتصالات في جمهورية العراق وجمهورية مصر العربية) بعد تعديلها وفقا للملاحظات المطروحة في الاجتماع".

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