2022/12/06 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني حققت المغرب إنجازاً تاريخياً، لتتأهل للمرة الأولى في تاريخها إلى دور الـ 8 من كأس العالم بعد الانتصار على إسبانيا بركلات الترجيح.وتعملق ياسين بونو حارس أسود الأطلس وصد ضربتي جزاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بركلات الترجيح..



المغرب تحقق فوزاً صعباً على اسبانيا وتتأهل لدور ربع النهائي المركز الخبري الوطني.

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