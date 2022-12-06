2022/12/06 | 21:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وافق مجلس وكلاء الأمن الوطني العراقي، اليوم الثلاثاء، على توقيع اتفاقية خاصة بالإعلام و الاتصالات مع جمهورية مصر.وذكر بيان لهيئة الإعلام و الاتصالات تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “رئيس الهيئة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس الامن الوطني يوافق على توقيع اتفاقية الاتصالات مع مصر المركز الخبري الوطني.

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