الاتحاد الكردستاني يتلقى “عربون صلح” من بارزاني

2022/12/06 | 21:03 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، عن “عربون صلح” قدمه رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني في ذروة الازمة بين الحزبين، فيما أكد استمرار مقاطعة وزراء الاتحاد للحكومة.

وقال القيادي بالاتحاد غياث السورجي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “احدى الخلافات بين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني هو استحواذ الأخير على الدرجات الخاصة في حكومة الإقليم والإصرار على عدم ملء الشواغر للدرجات الخاصة لأهداف وغايات مقصودة “.

وأضاف ان “رئيس وزراء الإقليم اتخذ يوم امس قرارا بالموافقة على ملء الشواغر للدرجات الخاصة واجراء تغييرات بمناصب نواب الوزراء بما يتناسب مع مطالب الاتحاد الوطني الكردستاني”، معتبرا ان “تلك الموافقة بمثابة عربون صلح مع الاتحاد الوطني وخطوة صحيحة باتجاه حل المسائل العالقة بين البارتي واليكتي”.

وأشار السورجي الى ان “مقاطعة اجتماعات مجلس وزراء إقليم كردستان العراق من قبل نائب رئيس الوزراء قوباد طالباني ووزراء الاتحاد الوطني ماتزال مستمرة”.

وكان تقرير لوكالة “رويترز” حذر من أن الصراع على السلطة في اقليم كردستان العراق وصل مرحلة حرجة للغاية والاتحاد قد يعلن انفصال السليمانية عن الإقليم.

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