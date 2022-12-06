المتربصون بالاسلام السياسي

2022/12/06 | 21:04 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 6 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: إبراهيم العبادي لم يتوقع السياسي الماليزي الأشهر، مهاتير محمد خاتمة لحياته السياسية...

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