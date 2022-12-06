2022/12/06 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذر الخبير الأمني عماد علو، اليوم الثلاثاء، استغلال داعش لتقلب الأحوال الجوية في الحالات التي تتسبب بضعف او نعدام الرؤية في مهاجمة القوات الأمنية، فيما أشار الى وجوب استخدام تقنيات الرادارات الارضية.

وقال علو في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "عصابات داعش دائما ما تستغل سوء الحالة الجوية اثناء العواصف الترابية والضباب والأمطار للتقرب من مديات الأسلحة لبعض المواضع والسيطرات الأمنية او التجمعات السكانية للقيام بعمليات إرهابية".

وأضاف، أنه "يجب على القوات الأمنية زيادة اليقظة والحذر والاستعداد القتالي في حالة تردي الرؤية وسوء الحالة الجوية المفاجئة التي تؤثر على رصد نشاط داعش، وقدرة رد الفعل للقطعات الماسكة للأرض".

وتابع علو، أنه "من الضروري استخدام الرادارات الأرضية الكاشفة لحركة الأشخاص حيث ان هذه الآلية كانت متبعة لدى الجيش العراقي سابقاً ويجب إعادة النظر للعمل بها وكذلك يجب استخدام الكاميرات الحرارية ووسائل التكنلوجيا في عمليات رصد العدو".

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