الصدر: المغرب أمل لانتصار العروبة

2022/12/06 | 21:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نشر زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، تغريدة بمناسبة فوز المنتخب المغربي على إسبانيا.

وبعيد إعلان تأهل المغرب، نشر الصدر على حسابه بموقع "تويتر" وسم "المغرب أمل لانتصار العروبة".

وفجر المنتخب المغربي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على نظيره الإسباني في ثمن نهائي مونديال قطر ليتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

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