2022/12/06 | 21:30 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: KrT4pDB22qs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خبير أمني: عدم الاكتراث لاحتياجات النزلاء يجعلنا أمام مساءلة من قبل منظمات حقوق الانسان الدولية) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خبير أمني: عدم الاكتراث لاحتياجات النزلاء يجعلنا أمام مساءلة من قبل منظمات حقوق الانسان الدولية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).