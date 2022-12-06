رونالدو.. مفاجأة استثنائية قبل موقعة سويسرا

2022/12/06 | 21:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيبدأ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المباراة ضد سويسرا، الثلاثاء، على ملعب لوسيل في ثمن نهائي مونديال 2022 على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين، بحسب التشكيلة الرسمية المعلنة قبل انطلاق المباراة.

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