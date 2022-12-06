المغرب تُقصي إسبانيا وتبلغ ربع نهائي المونديال للمرة الاولى

2022/12/06 | 21:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق المنتخب المغربي انتصارا تاريخيا على إسبانيا بركلات الترجيح، مساء اليوم الثلاثاء.وتواجه المنتخبان بثمن نهائي مونديال قطر 2022، وحسم عبوره للدور ربع النهائي.وانتهت الأشواط الإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف، ليتم الاتجاه لركلات الترجيح حيث تألق الحارس ياسين بونو في التصدي لركلات الإسبان ليفوز أسود أطلس بنتيجة (3-0).وسيلتقي المنتخب المغربي في […]

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