2022/12/06 | 21:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب المغربي انتصارا تاريخيا

على إسبانيا، 3/0 بركلات الترجيح، مساء

اليوم الثلاثاء، بثمن نهائي مونديال

قطر 2022، وحسم عبوره للدور ربع النهائي.

وسيلتقي المنتخب المغربي في ربع

النهائي، مع الفائز

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كاس العالم: المغرب يكتب التاريخ ويقصي إسبانيا وينتقل الى الربع النهائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كاس العالم: المغرب يكتب التاريخ ويقصي إسبانيا وينتقل الى الربع النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).