2022/12/06 | 21:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت (جمعية نحالي كربلاء التخصصية)

إحدى الجمعيات التخصصية التابعة

للاتحاد المحلي للجمعيات الفلاحية

التعاونية في كربلاء المقدسة درس

تعريفي لتلاميذ (مدرسة الكنوز

الابتدائية الأهلية) وسط المدينة عن

بمنت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نحالو كربلاء يقيمون درسا تعريفيا لتلاميذ مدرسة ابتدائية عن منتجات خلية النحل والنظام الداخلي لها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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