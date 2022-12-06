فاطمة الزهراء والسر الإلهي / الجزء الأول

2022/12/06 | 21:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم : عبود مزهر الكرخي

لو ألقينا الأضواء على الجوانب المضيئة

من شخصية السيدة الجليلة والعظيمة

فاطمة الزهراء(عليها السلام) والتي كانت

مثار عدة نقاشات وحوارات حول السر

الإلهي في خلق هذه المرأة ذات الق

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