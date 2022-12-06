الصدر مغرداً بهاشتاك: المغرب أمل لإنتصار العروبة

2022/12/06 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني غرد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، مباركاً بتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم.وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) وتابعها / المركز الخبري الوطني/ “المغرب […]

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