2022/12/06 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد/ المركز الخبري الوطني غرد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، مباركاً بتأهل المغرب لربع نهائي كأس العالم.
وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) وتابعها / المركز الخبري الوطني/ “المغرب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر مغرداً بهاشتاك: المغرب أمل لإنتصار العروبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال السيد الصدر في تغريدة على حسابه بموقع (تويتر) وتابعها / المركز الخبري الوطني/ “المغرب […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر مغرداً بهاشتاك: المغرب أمل لإنتصار العروبة المركز الخبري الوطني.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر مغرداً بهاشتاك: المغرب أمل لإنتصار العروبة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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