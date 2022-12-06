السوداني يُبارك للمغرب تأهل متخبه لربع نهائي كأس العالم

2022/12/06 | 21:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، مملكة المغرب بتأهل فريقها الكروي لربع نهائي كأس العالم. وقال السوداني في تغريدة تابعها / المركز الخبري الوطني/”مبارك للمغرب الشقيق تأهل فريقه […]

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