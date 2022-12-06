ولي عهد دبي يعلق على تأهل المغرب للدور ربع النهائي في مونديال قطر

2022/12/06 | 21:54 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الشيخ حمدان بن محمد، ولي عهد دبي، على تأهل منتخب المغرب للدور ربع النهائي في نهائيات كأس العالم 2022، عقب التفوّق على المنتخب الإسباني بركلات الترجيح بنتيجة 0/3.

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