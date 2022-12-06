أفضل نتيجة عربية في تاريخ المونديال: المغرب الى دور ربع النهائي

2022/12/06 | 21:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المغرب اليوم الثلاثاء افضل نتيجة عربية في تاريخ المونديال منذ تاسيسه بصعوده الى دور ربع النهائي بعد فوزه على اسبانيا في ضربات الجزاء .

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