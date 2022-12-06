2022/12/06 | 21:55 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستخضع تجارة السجائر الإلكترونية في كندا لتغيير طفيف، ومن المتوقع أن ترتفع أسعارها اعتبارا من 01 يناير 2023.يأتي ذلك بعدما أعلنت وكالة الضرائب الكندية أنه اعتبارا من العام الجديد، ستتطلب جميع منتجات السجائر الإلكترونية التي تباع في المتاجر في جميع أنحاء البلاد ضريبة جديدة وتم فرض الضريبة على منتجات السجائر الإلكترونية في 1 أكتوبر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار السجائر الإلكترونية اعتبارا من 01 يناير 2023 شبكة القيقب الدولية.

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