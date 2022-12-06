2022/12/06 | 22:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاعرجي يشدد على أهمية دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لمنع حصول التنظيمات الإرهابية على أسلحة الدمار الشامل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/06 | 22:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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