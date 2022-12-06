2022/12/06 | 22:28 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مغرّدون في موقع تويتر لقطات مصورة أظهرت احتفال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، بتأهل المنتخب المغربي للدور ربع النهائي لنهائيات كأس العالم - قطر 2022.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حاملا علم المغرب.. تداول ردة فعل أمير قطر واحتفاله لحظة تأهل "أسود الأطلس" لربع نهائي المونديال) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حاملا علم المغرب.. تداول ردة فعل أمير قطر واحتفاله لحظة تأهل "أسود الأطلس" لربع نهائي المونديال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).