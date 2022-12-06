2022/12/06 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

في إنجاز غير مسبوق، ولأول مرة في تاريخه وتاريخ العرب، تأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي كأس العالم لكرة القدمفي قطر بعد أن حقق انتصارا تاريخيا على المنتخب الإسباني.

وأدخل فوز "أسود الأطلس" على "الماتادور" الإسابني فرحة وهستيريا لا توصف بين الجماهير المغربية والعربية.

ونشر المدونون والمغردون والرياضيون وغيرهم ممن يعشقون المستطيل الأخضر، في شتى أصقاع العالم الآلاف إن لم نقل الملايين منالتدوينات والتغريدات تعبيرا عن نشوتهم بفوز كتيبة الركراكي وسقوط القلعة الإسبانية الحصينة.

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