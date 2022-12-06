اغتيال محام مصري بـ5 رصاصات في مكتبه بطريقة مروعة

2022/12/06 | 22:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

كشفت التحريات الأولية في واقعة مقتل محام على أيدي مجهولين بمنطقة أبو رواش بكرداسة المصرية، أن الجناة أطلقواعليه 5 رصاصات نافذة أصابته في الصدر.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة يفيد بسماع صوت إطلاق نار، وعثر الأهالى على شخص مصاب داخل مكتبالمحاماة الخاص به بمنطقة أبو رواش، على الفور وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع الحادث وعثرت على ب ح، 36 سنة، محامٍ مصاب بطلقاتنارية بالصدر.

ويكثف رجال الأمن جهودهم لكشف ملابسات الواقعة ومناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على أسباب الواقعة واتخاذ كافةالإجراءات القانونية اللازمة وضبط مرتكبيها.

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