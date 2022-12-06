قصف جوي يستهدف

2022/12/06 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

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مصدر: طيران الدفاع الجوي ينفذ ضربات جوية دقيقة على اوكار لعناصر داعش في في سلسلة جبال حمرين

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