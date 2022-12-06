2022/12/06 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد البنك المركزي العراقي،اليوم الثلاثاء، أنه لا علاقة له بموضوع تثبيت المحاضرين وأصحاب الأجور العاملين في مؤسسات الدولة.وقال مصدر مخول في البنك المركزي لـ / المركز الخبري الوطني/أن “بعض مواقع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المركزي يؤكد بعدم علاقته بتثبيت المحاضرين والاجور في مؤسسات الدولة المركز الخبري الوطني.

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