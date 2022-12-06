2022/12/06 | 22:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني نفذ جهاز مكافحة الإرهاب، واجب أمني مُهم ونوعي في سلسلة جبال حمرين.وذكر الجهاز في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبالتعاون مع مديرية الاستخبارات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بتوجيه من السوداني..



مكافحة الإرهاب ينفذ واجباً أمنياً نوعياً في سلسلة جبال حمرين المركز الخبري الوطني.

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